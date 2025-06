Alla fine della gara contro il Monterray, Carlos Augusto - esterno che Chivu ha impiegato dal titolare e che è stato sostituito da Dimarco nel secondo tempo - ha parlato ai microfoni di SportMediaset . «Conosco bene le squadre sudamericane, sono tutte così, non sono squadre facili da affrontare, sono squadre che lottano su ogni pallone. Dobbiamo essere attenti, abbiamo delle occasioni e dovevamo approfittarne. Sicuramente il pareggio non è male, ma siamo l'Inter e dobbiamo vincere. Adesso vediamo le altre due partite e speriamo di vincere».

Una competizione nuova per tutti, fa caldo per tutti. Non mi piace trovare scuse. Abbiamo cominciato male, poi abbiamo trovato le nostre giocate, abbiamo creato ma non abbiamo sfruttato le occasioni create. Adesso abbiamo altre due partite per fare bene per vincere e poi vediamo avanti.