Il rigore sbagliato? Non c’è problema, l’importante è fare la prestazione, non era una gara semplice, il loro pubblico è devastante. Siamo contenti e portiamo a casa i tre punti.

Inter più forte delle assenze? Dispiace per le assenze, c’era un problema a sinistra, ma non creiamo alibi, grande partita di Bastoni. Tutti dobbiamo dare il massimo in tutte le posizioni.