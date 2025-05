Gianluigi Buffon, ex portiere della Nazionale e della Juventus, è stato intervistato da AS, rivista spagnola, in vista della finale di Champions League tra l'Inter e il PSG che si giocherà questa sera a Monaco. «Quello che immagino stasera è una grande partita tra due squadre con caratteristiche molto diverse, ma capaci di fare grandi prestazioni. Non vedo l'ora di vederla. Bella come quella tra i nerazzurri e il Barcellona? Quando giocano i blaugrana ci sono spesso queste gare divertenti. Ma la capacità dell'Inter di non arrendersi mai e di resistere come squadra, unita e con senso di continuità, è stato un messaggio prezioso e le è valso la finale», ha detto il portiere.