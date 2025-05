Bergomi: “Inter, reagito sempre a brutte botte. Speriamo, ma penso…”

«È una domanda che ho fatto sia ad Inzaghi, dopo il Torino, che a Marotta ieri prima della partita. Ho chiesto se il campionato può influire sulla finale di Champions. Se penso a tutta la stagione, quando l'Inter ha preso una brutta botta ha sempre reagito». Beppe Bergomi ha detto la sua all'indomani dal pari deludente dell'Intercontro la Lazio in campionato che ha messo nelle mani del Napoli il match point per lo scudetto a pochi minuti dalla fine, quando stava maturando il due a uno che è diventato un due a due per il rigore concesso dal VAR alla formazione biancoceleste.