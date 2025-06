Tante. Ci danno una grande mano, abbiamo bisogno di tutti da qui in avanti. Fin dal momento in cui siamo partiti tutti si sono messi a disposizione, dai più giovani ai più esperti. Questo deve essere lo spirito che ci porterà avanti fino alla fine di questa stagione e nella prossima.

È normale che le vittorie aiutano il morale. Con il Monterray non avevamo vinto e volevamo riassaporare il gusto della vittoria. Ci siamo messi a disposizione per cercare di migliorare e per continuare sulla strada percorsa in questi anni.