Intervistato da TMW, Ignacio Villarroel, vicepresidente del River Plate, ha parlato così della partita delle 3 (ora italiana) contro l'Inter nel Mondiale per Club:

"La partita contro l'Inter sarà l'ultima del girone, quindi è molto probabile che quel giorno entreranno in gioco molti fattori che ancora non conosciamo. Comunque contro i nerazzurri sarà senza dubbio una partita speciale, indimenticabile, per la storia e la statura di entrambi i club".