Inter-Roma, Mancini: “Non dobbiamo fermarci”. Soulé: “Ora ho più fiducia”

State giocando così anche per far godere le ultime partite a Ranieri?

"No, noi pensiamo a queste partite che sono importanti per rimanere attaccati a questo treno. Sappiamo che abbiamo fatto qualcosa di unico, perché a gennaio avevamo 23 punti. Non dobbiamo fermarci, pensiamo domenica dopo domenica. Abbiamo delle difficoltà in base alle partite ma anche oggi abbiamo fatto un'ottima partita e ci godiamo queste ultime dando il massimo per non avere rimpianti alla fine".