Inter, Sebastiano Esposito: “Molto carico, ho voglia di riscatto. Chivu ci ha detto…”

Le parole dell'attaccante nerazzurro alla seconda consecutiva da titolare agli ordini di Chivu in nerazzurro

Pochi minuti al calcio d'inizio di Inter-Urawa Red Diamonds. Prima del calcio d'inizio dell'incontro Sebastiano Esposito, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Sono molto carico, ho voglia di riscatto. Speriamo di far bene oggi. Come si affronta l'Urawa? Hanno una cultura del calcio molto importante, sono fastidiosi perché hanno ottimo atletismo e Chivu ci ha detto di muovere il più possibile la palla e far male quando possiamo. Nostro fratello ci guarda dall'Italia? C'è Pio qui, Salvo a casa, speriamo di rendere orgogliosa tutta la famiglia".