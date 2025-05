Sergi Roberto, centrocampista del Como ed ex blaugrana, è intervenuto sul canale Twitch di Jijantes per parlare della semifinale di ritorno tra Barcellona e Inter, e non solo. Su Inter-Barcellona: ”Ho fiducia al 100% nel Barcellona....

Sergi Roberto, centrocampista del Como ed ex blaugrana, è intervenuto sul canale Twitch di Jijantes per parlare della semifinale di ritorno tra Barcellona e Inter, e non solo.

”Ho fiducia al 100% nel Barcellona. L’Inter sicuramente scenderà in campo per pressare alto, ma il Barcellona avrà il possesso palla. L’Inter non è a disagio in difesa, ma – giocando in casa e vedendo come è andato bene il secondo tempo dell’andata – scenderà in campo e presserà. Da capire come proveranno a fermare Lamine, vedremo se con un terzo difensore centrale o con un centrocampista”.