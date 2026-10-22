1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

IL COMO GRAZIE A THOHIR

Erick Thohir ha avuto un ruolo anche nell'acquisto del Como da parte della proprietà indonesiana. A raccontarlo è Mirwan Suwarso, presidente del club lariano, che in una lunga intervista rilasciata a un programma indonesiano, ospite di Hanif Thamrin, ha svelato un retroscena finora poco conosciuto. E ha speso parole di grande apprezzamento per il lavoro svolto dall'ex presidente dell'Inter.

VIDEO / L'ex presidente dell'Inter Thohir alle prese col canestro: come se la cava?

Suwarso ha parlato della crescita del Como, arrivato in pochi anni dalla Serie D alla Champions League. Ma quando gli è stato chiesto quale fosse il segreto del successo della società, ha preferito partire proprio dall'esperienza nerazzurra di Thohir.

Getty Images

Suwarso: «Thohir ci aiutò a comprare il Como»

A darmi una mano per arrivare qui è stato anche Erick. All'epoca aveva l'Inter. Nel suo gruppo c'era una persona che si chiama Susi. Quando volevamo acquistare il Como, sono stati loro ad aiutarci, a presentarci gli avvocati. Tutto passava dal gruppo di Susi».

Suwarso riconosce quindi a Thohir e ai suoi collaboratori un ruolo importante nelle prime fasi dell'operazione che avrebbe portato all'acquisto della società lariana.

Conoscevano davvero molto bene il calcio italiano».

Pagina Instagram Erick Thohir

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4