Mirwan Suwarso parla dell'ex presidente nerazzurro, dei problemi economici ereditati e di un lavoro che, a suo giudizio, è stato straordinario
IL COMO GRAZIE A THOHIR
Erick Thohir ha avuto un ruolo anche nell'acquisto del Como da parte della proprietà indonesiana. A raccontarlo è Mirwan Suwarso, presidente del club lariano, che in una lunga intervista rilasciata a un programma indonesiano, ospite di Hanif Thamrin, ha svelato un retroscena finora poco conosciuto. E ha speso parole di grande apprezzamento per il lavoro svolto dall'ex presidente dell'Inter.
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Suwarso: «Thohir ci aiutò a comprare il Como»A darmi una mano per arrivare qui è stato anche Erick. All'epoca aveva l'Inter. Nel suo gruppo c'era una persona che si chiama Susi. Quando volevamo acquistare il Como, sono stati loro ad aiutarci, a presentarci gli avvocati. Tutto passava dal gruppo di Susi».
Suwarso riconosce quindi a Thohir e ai suoi collaboratori un ruolo importante nelle prime fasi dell'operazione che avrebbe portato all'acquisto della società lariana.
Conoscevano davvero molto bene il calcio italiano».
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