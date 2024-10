Inter-Juventus finisce in parità. Non sono mancati i gol, ma i nerazzurri non sono riusciti a gestire il vantaggio. Ecco come Piotr Zielinski ha commentato la partita i microfoni di Inter TV: "È mancato il gol che avrebbe chiuso la partita definitivamente. Siamo delusi da quel punto di vista. La partita doveva essere vinta. La cosa positiva è che non abbiamo perso. Pareggiare con la Juve non è un risultato negativo".