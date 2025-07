Il terzino destro classe 2006, dopo una stagione in Serie D con il Ciliverghe, si è meritato la chiamata dei nerazzurri

Tommaso Avitabile , terzino destro classe 2006, è uno dei volti nuovi dell'Inter U23. Reduce da una stagione in Serie D con la maglia del Ciliverghe, si presenta così ai microfoni di Inter TV: "Appena arrivato ho subito avuto un grande impatto. Sono rimasto molto contento, è un'emozione indescrivibile. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura.

La mia caratteristica fondamentale è la velocità. Sono abituato ad andare molto nello spazio e a correre tanto, porto tanta quantità. L'anno scorso in Serie D è stata la mia prima esperienza tra i grandi, sono felice. Mi porto dentro un po' di esperienza, ho imparato tanto anche dal punto di vista del gruppo e della squadra. Tanta roba. Mister Vecchi? Per il mio percorso di crescita è chiaramente uno step aggiunto, è un allenatore molto importante e non vedo l'ora di lavorare con lui. Penso che possa insegnarmi tanto".