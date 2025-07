Si sa che ormai le stagioni durano veramente tanto, a livello fisico la richiesta è sempre più alta, abbiamo lavorato anche a secco, abbiamo fatto tante corse, abbiamo faticato, ma l'abbiamo fatto bene. Mister Vecchi? Sono arrivato da poco, ma sicuramente la richiesta a livello di intensità e soprattutto di impatto fisica è alta, ci chiede di vincere i contrasti, perchè ci aspetta un campionato molto fisico come la Serie C. Poi piano piano stiamo cercando di mettere qualità e intensità anche nella fase di possesso. Stiamo provando cose nuove, anche un nuovo modulo per la maggior parte di noi, quindi ci vorrà anche tempo.