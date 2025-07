Il centrocampista nerazzurro, dopo aver vinto il campionato Primavera, farà parte del nuovo progetto interista in Serie C

Leonardo Bovo, centrocampista dell'Inter classe 2005, ha parlato ai microfoni di Inter TV del nuovo progetto U23 di cui fa parte: "Il ritiro in ontagna è andato bene. Si fa fatica, si lavora, ma ci serve, ne abbiamo bisogno. Il gruppo è bello, i nuovi innesti si sono intergrati subito. Noi ci conosciamo da tanti anni fra 2004, 2005 e 2006, ci stiamo divertendo. Far parte di una novità storica per la soceità sicuramente è molto importante, l'ambizione è comunque sempre alta a prescindere dalla categoria. Aver la possibilità di poter crescere in un contesto di assoluto livello come quello dell'Inter, in casa, è una grande soddisfazione.