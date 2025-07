Riccardo Melgrati, portiere dell'Inter U23, si è presentato ai microfoni di Inter TV. Per il portiere classe '94, uno degli over scelti dai nerazzurri, si tratta di un ritorno nella Milano interista: "L'emozione principale è la felicità di riprendere il passato con un'età diversa e un'esperienza diversa. Felicità assoluta. Fare il settore giovanile qui è stato importantissimo, un settore giovanile come quello dell'Inter ti dà l'educazione, ti indirizza per qualcosa che ti farà essere più pronto per il futuro. Il consiglio è sempre quello di essere se stessi, di saper affrontare le situazioni al meglio e di viversi il presente.