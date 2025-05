Asllani a InterTV: “Ora pensiamo al Barcellona, aspettiamo i nostri tifosi al Meazza”

Nel post partita di Inter-Verona ha parlato ai micofoni di InterTv il Man of the Match di giornata, Kristjan Asllani: "Oggi era molto importante vincere, adesso dobbiamo preparare la partita di martedi. Siamo abituati a giocare ogni tre giorni, oggi abbiamo pensato al Verona domani penseremo al Barcellona. Sicuramente il nostro pubblico ci aiuterà come contro il Bayern, li aspettiamo e siamo sicuri che saranno il nostro uomo in più"