Frey a InterTV: “Oggi approccio fondamentale. Martinez può essere un portiere da Inter”

Raggiunto dai microfoni di InterTv nel prepartita di Inter-Verona Sebastian Frey. Queste le parole del calciatore: "credo che la gara di questa sera sia semplice sulla carta ma tutte e due le squadre hanno in palio punti importnati, dipenderà dall'approccio dell'Inter se vedremo una gar semplice o complicata. Rotazioni? Penso sia corretto considerando la partita contro il Barcellona, una gara speciale, l'Inter ha tutte le carte per poter fare l'impresa. Qualsiasi giocatore che indossa la maglia dell'Inter ha qualcosa di speciale e questa sera ci saranno giocatori che avranno voglia anche di mettersi in mostra. Gioca Martinez oggi tra i pali, le volte che l'ho visto giocare ho visto un ragazzo serio, che si è fatto trovare pronto che ha davanti un grande portiere che è stato decisivo contro il Barcellona. In prospettiva Martinez è un portiere da Inter. Quando sei l'Inter e giochi in casa sai che devi fare gol. L'Inter dovrà avere pazienza se non dovesse arrivare subito il gol e non deve sbilanciarsi. Mi aspetto un Verona da ripartenza, quando si gioca al Meazza sai che andrai a subire e poi provare a giocare e colpire in ripartenza. In difesa l'Inter dovrà fare un gara di grande attenzione. Queste sono gare complicate per la difesa, ci si deve sempre far trovare pronti. Sono poco preoccupato ma l'approccio iniziale sarà importante. La testa un po' andrà alla gara di martedi ma l'Inter è ancora in corsa per lo scudetto. Correa e Arnautovic? Prima volta insieme da titolare, hanno tutte le carte in mano per poter far bene, Arna l'ho visto molto coinvolto ultimamente e spero si possa sbloccare e Simone questa sera cercherà anche delle conferme in questo match"