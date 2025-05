Zielinski a InterTV: “importante ritrovare la concentrazione, vogliamo vincere davanti al nostro pubblico”

Nel pre partita di Inter-Verona ha parlato ai microfoni di InterTv il centrocampista polacco Zielinski che oggi giocherà dal primo minuto. Queste le sue parole a pochi minuti dal calcio d'inizio: "Importante ritrovare subito la concentrazione non possiamo più sbagliare e vincere e sperare in uno scivolone degli altri. Ora però pensiamo al Verona che è una squadra che ci può far soffrire. Sarà importnate il fattore mentale dobbiamo giocare come sappiamo e cercare qualche tiro da fuori per sbloccare la gara. Oggi sarà importante indirizzare subito la gara, dobbiamo essere attenti giochiamo davanti al nostro pubblico e non vogliamo sbagliare"