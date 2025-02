"Ci siamo difese bene e siamo ripartite bene in contropiede chiudendo la partita con Magull: le ragazze hanno sempre avuto l'atteggiamento giusto, serve continuità perché è normale avere alti e bassi, ma su questo dobbiamo migliorare perché stiamo alzando l'asticella. Continuiamo a lavorare per mantenere la nostra posizione in classifica: il nostro obiettivo è quello di arrivare almeno al terzo posto per qualificarci in Champions League. La partita contro la Lazio vale come le altre: ci mancano nove finali per finire la stagione, la Lazio è un'ottima squadra e lo sta dimostrando: hanno meno punti di quelli che meriterebbero, giocano molto bene. Sarà una bella partita, ci auguriamo di uscire dal campo con un risultato positivo".