Sofie Junge Pedersen, calciatrice dell'Inter Women, ha concesso un'intervista ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Monza: «Affrontiamo ogni partita come una finale, come un match fondamentale da giocare e porteremo questo atteggiamento anche nella Poule Scudetto. Siamo un gruppo forte, c’è una buona atmosfera, ci rispettiamo e facciamo tesoro delle nostre diversità. Abbiamo fatto un buon cammino nella fase campionato, abbiamo avuto rispetto per tutte le squadre affrontate e siamo state costanti dando sempre tutto in campo. Cosa dovremo mettere in campo ora? Sarà importante rimanere unite: ci saranno momenti difficili e sarà fondamentale sostenerci e aiutarci a vicenda».