Il direttore del settore giovanile dell'Inter, Massimo Tarantino, è intervenuto ai microfoni di Inter TV per analizzare la sconfitta dell'Inter Primavera in Youth League contro il Trabzonspor. Ecco le sue dichiarazioni:

"Siamo dispiaciuti per i ragazzi, che ci tenevamo tantissimo. Ma la sconfitta non toglie nulla allo splendido percorso che ci hanno fatto vivere. Era la nona partita e otto le abbiamo vinte. Sarà un'esperienza che li aiuterà a crescere, soprattutto in un contesto come quello di oggi, visto che hanno giocato davanti a 40 mila persone".