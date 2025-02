Inter, Zalewski: “Fatto di corsa per esserci oggi, sfortunati ma bravi a pareggiare”

Nicola Zalewski, nuovo acquisto dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'assist nel derby al suo debutto in nerazzurro

Nicola Zalewski, nuovo acquisto dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'assist nel derby al suo debutto in nerazzurro: "E' un po' una montagna russa, abbiamo fatto di corsa per essere disponibile oggi: è stata un po' una partita sfortunata ma bravi a crederci fino in fondo e pareggiarla".