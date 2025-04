L'Inter vince contro il Cagliari e porta a casa tre punti fondamentali per il campionato. Il segnale è chiaro. I nerazzurri non intendono mollare nulla. Ecco come ha commentato la prestazione del gruppo Simone Inzaghi: "Sono stati molto bravi i ragazzi. Abbiamo giocato un grande primo tempo. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato bene, ma siamo sempre rimasti in partita e abbiamo continuato a rimanerci. Vittoria meritata. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene tecnicamente".