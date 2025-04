Incredibile partita quella giocata dall'Inter a Barcellona. Dopo soli venti minuti i nerazzurri conducono per 2 gol a 0. Poi, succede di tutto. Finisce 3 a 3 e l'appuntamento per il ritorno è a San Siro, martedì 6 maggio. Ecco come ha commentato il match Simone Inzaghi: "Siamo stati bravi, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Ci abbiamo messo grandissimo cuore. I giocatori sono stati bravissimi. C'è rammarico per il gol annullato. Abbiamo giocato contro la squadra più bella e tecnica al mondo. Anche noi abbiamo preso il terzo gol, lì dovevamo essere più attenti. I ragazzi hanno messo tutto: corsa, carattere, cuore. Va fatto loro un applauso: sono strepitosi. Verona? Ci vorrà tantissima voglia e fiducia per cercare di recuperare energie fisiche e mentali".