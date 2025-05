Grande segnale quello che l'Inter ha dato nel match in trasferta a Torino. I nerazzurri non mollano il campionato e vincono contro i granata, in attesa di scoprire il risultato del Napoli. Ecco come ha commentato Simone Inzaghi la prestazione dei suoi: "Sono stati bravissimi i ragazzi. C'era timore per una trasferta contro una squadra che veniva da risultati utili. La squadra è stata lucida, ha giocato bene a calcio e ha meritato questa vittoria. Dovevamo giocare a calcio come abbiamo fatto, sapendo che dovevamo essere bravi. Lo siamo stati".