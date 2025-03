Simone Inzaghi non può non essere soddisfatto della prova della sua Inter , stasera, contro il Feyenoord . Nonostante le assenze e le difficoltà i nerazzurri hanno conquistato una vittoria senza subire gol. Ecco le sue parole a Inter TV: "I ragazzi hanno fatto un'ottima partita contro un avversari non semplice. Abbiamo vinto il primo round, penseremo al secondo round e poi alla partita importantissima di campionato. Dovremo essere bravi ad approcciare nel modo giusto sapendo che ci saranno dei momenti in cui soffrire tutti insieme ed essere lucidi".

"Speranza di recuperare giocatori? La speranza è quella. Siamo in difficoltà in un settore, ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi, sono stati bravi a sopperire le mancanze. La cosa più importante è la disponibilità dei ragazzi. Come negli altri tre anni mezzo sono stati strepitosi. Non ho ancora parlato con i ragazzi: ero in campo a complimentarmi con i tifosi. Anche stasera non ci hanno fatto sentire soli", ha concluso Inzaghi a Inter TV.