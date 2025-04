Finisce l'avventura in Coppa Italia per l'Inter, che subisce tre gol dal Milan senza riuscire a farne nemmeno uno. La sensazione è che i nerazzurri siano stanchi, visto il numero di partite giocate. Ecco come ha commentato la prestazione Simone Inzaghi a Inter TV: "Nel primo tempo dovevamo essere più bravi, abbiamo creato tante occasioni ma non le abbiamo sfruttate. La prima volta che sono entrati in area hanno fatto gol, noi dovevamo essere più bravi sulle marcature. Ci dispiace perché volevamo la finale davanti ai nostri tifosi con tutte le nostre forze. Ci dispiace".