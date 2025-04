L'Inter con il Milan passa prima in svantaggio (rete di Abraham) e poi pareggia grazie al gol di Calhanoglu. Non una partita irresistibile quella giocata dai nerazzurri di Inzaghi nel primo atto delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan. Ecco come l'ha commentata Simone Inzaghi:"Che cosa mi è piaciuto di più stasera? Che siamo sempre rimasti in partita determinati. Volevamo un risultato positivo e lo abbiamo meritato dal campo. Contro un'ottima squadra che ha grandissimi strappi. Ci voleva grandissima attenzione. Siamo rimasti concentrati e lucidi. È un risultato positivo. Chiaramente ci vorrà dell'altro per andare in finale a Roma".