L'Inter perde a Bologna ed è il peggior risultato possibile. Il gol di Orsolini nel recupero lascia rabbia e amaro in bocca in tutti i nerazzurri. Simone Inzaghi ha commentato con queste parole la prestazione a Inter TV: "Una partita equilibrata, la squadra ha fatto un'ottima gara, organizzata e ha ribattuto colpo su colpo. I portieri non sono stati tanto impegnati".