Contro la Roma l'Inter rimedia il terzo ko consecutivo. Una striscia negativa inusuale per la squadra di Simone Inzaghi, che ai microfoni di Inter TV ha analizzato risultato e prestazione: "Nel primo tempo non siamo stati lucidi, come siamo solitamente noi. Nel secondo tempo la squadra ha messo tutto quello che aveva. Negli episodi non siamo stati premiati. Una sconfitta che ci fa male, una settimana brutta che abbiamo affrontato. In queste 48 ore dobbiamo cercare di riorganizzarci. Episodi? Il primo gol su una carambola. Senza nulla togliere alla Roma che ha fatto un'ottima gara, nel secondo tempo abbiamo creato occasioni. Hanno messo l'anima, avranno sempre la mia riconoscenza. L'ha capito anche la gente che ci ha applaudito. Anche loro molto delusi ma hanno apprezzato quello che la squadra ha cercato di mettere in campo".