L'Inter fa vivere ai suoi tifosi una notte indimenticabile. Stanotte più che mai Simone Inzaghi deve essere fiero dei suoi ragazzi. Hanno dato tutto quello che avevano e anche quello che sembrava non esserci. Cuore, coraggio, eroica resistenza. Queste le parole di Simone a Inter TV: "Ci sono state tante vittorie belle. Sono veramente felice per stasera. Non ho parole per ringraziare i ragazzi che hanno messo un grandissimo cuore. Ci volevano grandi prove contro il Bayern e il Barcellona".