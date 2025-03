L'Inter sfrutta il pareggio del Napoli con il Venezia e conquista tre punti preziosissimi a Bergamo. Una vittoria cercata e meritata. Ecco come Simone Inzaghi ha commentato la prestazione della sua squadra: "Abbiamo fatto una grande gara contro un avversario di assoluto valore. Abbiamo vinto meritatamente, era una partita importante ma non decisiva. Siamo stati bravissimi, aggressivi, determinati. Per vincere su un campo così bisognava giocare in questo modo. Siamo stati veramente squadra con la S maiuscola".