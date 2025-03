L'Inter va prima in svantaggio di due gol e poi ribalta la partita segnandone tre. Della prestazione dei nerazzurri ha parlato Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV: "Ho detto che dovevamo rimanere lucidi e che sarebbe stata una partita lunga. Dovevamo rimanere corti in partita. Abbiamo visto tutti che secondo tempo hanno fatto i ragazzi, sono stati bravissimi. Al di là del centrocampo, tutti quelli che sono entrati ci hanno dato una mano. Abbiamo meritato la vittoria. Complimenti al Monza che ha fatto un'ottima gara".

"Sappiamo quello che ci può dare. Ci ha dato una mano a rimontare una partita che non era semplice. Dobbiamo rimanere compatti e di usare tutte le risorse che ho a disposizione. Arriveremo a 60 gare con il Mondiale per Club. Abbiamo bisogno di recuperare giocatori e energie mentali. Non è semplicissimo. Rotazioni continue? Ne abbiamo bisogno, di volta in volta cercherò di mandare in campo una formazione a posto", ha concluso mister Inzaghi.