L'Inter batte il Feyenoord e vola ai quarti, dove incontrerà il Bayern Monaco. Simone Inzaghi aveva chiesto concentrazione totale sul match di stasera e così è stato. Ecco come il tecnico nerazzurro ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Inter TV: "Essere tra le prime otto è motivo di grande orgoglio, è giusto condividerlo con i tifosi, con i miei giocatori, con lo staff. Orgoglioso del fatto che la squadra non molli. Offre queste prestazioni giocando ogni 72 ore. Non è semplice, per questo faccio sempre i complimenti ai ragazzi. Ne sento pochi di complimenti in giro. Abbiamo difficoltà nelle rotazioni ci mancano parecchi giocatori".