L'ex tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa delle critiche ricevute negli ultimi giorni per l'accordo prima della finale con l'Al Hilal.

Anche oggi ho ascoltato di tutto. nei 4 anni all'Inter, se questo è stato il prezzo da pagare per i miei 4 anni all'Inter lo pago volentieri. Nulla in confronto al bene che ho ricevuto da tutto il mondo Inter. Dai tifosi alla dirigenza ai calciatori. Mi mancherà tutto, anche le accuse più ingiuste fatte in questi 4 anni. Sono stato veramente bene, dato tutto me stesso, con la società e la dirigenza per il bene dell'Inter anche loro erano convinti che la cosa più giusta che le nostre strade si separassero con tanto dolore da parte di tutti.