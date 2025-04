"Dobbiamo continuare in questo modo, sappiamo che la fatica si accumula, speriamo di recuperare qualcuno. Avevamo 5 assenti, Dimarco non era utilizzabile. Devo cercare di inventare qualcosa, stasera Bisseck quinto, a Bergamo c'era Correa quinto, siamo in emergenza ma lavoriamo per il bene dell'Inter sperando di recuperare qualcuno. Abbiamo giocato con personalità, sono soddisfatto per come abbiamo giocato"