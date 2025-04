Bastoni e Dimarco come stanno? Loro due e Calhanoglu domenica avevano dei problemi a Parma. Calha e Bastoni si sono allenati con la squadra, Dimarco ha fatto personalizzato, saranno da valutare. Lautaro doveva fare solo un tempo a Parma, ha fatto 60 minuti e penso giocherà anche domani perché sta bene. Abbiamo fuori i soliti Dumfries, Zielinski e Taremi. Perdiamo Asllani squalificato e Correa fuori lista, torna Barella invece.

Che Bayern sarà? Squadra esperta con assenze come ha l’Inter, pressano, sono intensi e da tanti anni arrivano in fondo alla competizione. Loro e il Real sono le grandi favorite della vigilia. Veniamo qui per giocarci una grande gara.