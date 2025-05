Inzaghi: “Che cavalcata in Champions! Tutti ricordano il Barcellona ma io dico che…”

Simone Inzaghi parla del percorso in Champions League della sua Inter in un breve estratto dell'intervista realizzata con Uefa.com

Simone Inzaghi parla del percorso in Champions League della sua Inter in un breve estratto dell'intervista realizzata con Uefa.com. Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro in vista della finale del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain.