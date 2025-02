Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta in campionato contro la Juventus. Ecco le sue parole: "C'è grande rammarico e delusione, ma i ragazzi hanno fatto una grande gara di organizzazione, coraggio e occasioni: dovevamo essere più bravi nel finalizzare perché dovevamo chiudere il primo tempo in vantaggio. Il secondo non è stato approcciato come il primo, poi quando ci siamo riassestati c'è stato il gol che ci penalizza: non dobbiamo fare proclami, dobbiamo lavorare di più perché quello che stiamo facendo, per la cosa che vogliamo, non basta.