A pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Inter, Simone Inzaghi ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Affrontiamo questa partita con l'entusiasmo giusto e la voglia. Il Bologna è in salute, ben allenata e in casa ha perso solo una partita, ci vorrà tantissima attenzione e bisognerà fare una partita da squadra importante. Formazione? Ho fatto le scelte come sempre cercando di capire la partite che andiamo a fare. Ho cambiato il meno possibile, ma c'è massima fiducia in quelli che cominciano. Stiamo recuperando giocatori che erano fuori, aspettiamo Dumfries e Zielinski al più presto".

"Abbiamo avuto questo problemino con Thuram. non penso sia una cosa che lo terrà fuori tanto. I tempi per Thuram e Dumfries? Zielinski, Dumfries e Thuram bisognerà valutare giorno per giorno. i primi due hanno avuto problemi importanti, ma sono in fare di recupero, la prossima settimana dovrebbero tornare a lavorare con noi. Thuram ha avuto un risentimento, per mercoledì è ancora presto".