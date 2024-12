Con un secco 2-0, l'Inter ha battuto l'Udinese e approda così ai quarti di Coppa Italia dove incontrerà la Lazio. Al termine della gara, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi , ha commentato la gara ai microfoni di Mediaset. "Quando dico che ho 25 titolari è perché lo penso veramente. Devo fare delle scelte ma le faccio sempre per il bene dell'Inter. Abbiamo dato iun bel segnale dove avevamo tutto da perdere, ma i ragazzi hanno interpretato bene la partita dal primo al 90esimo. Sappiamo che ci sono delle difficoltà tutti i giorni perché le gare sono tante, ma ho la fortuna di avere un grandissimo gruppo di lavoro, dobbiamo continuare così. Sono degli ottimi segnali".

"Un aspetto da migliorare? Si migliora tutti i giorni. Lunedì abbiamo vinto in maniera larga, ma con lo staff e i ragazzi l'abbiamo analizzata e c'erano situazioni in cui potevamo fare meglio. Ho fatto 8 cambi, ma non si sono visti. L'Udinese è una squadra di qualità, però la squadra è sempre rimasta concentrata, sono molto soddisfatto della partita di questa sera. Stiamo correndo ma insieme a noi anche altre squadre stanno correndo. È un campionato aperto, diverso dagli ultimi due anni, le squadre si sono rinforzate".