Su X Tancredi Palmeri commenta il gol dell'attaccante nerazzurro: "Davvero notevole il movimento alla Arnautovic “non me ne frega un cazzo di come si sviluppa l’azione” che trae in inganno la difesa dell’Udinese come se non fosse interessato alla partita". Per Arnautovic è il secondo gol in stagione dopo quello segnato alla Stella Rossa in Champions League.