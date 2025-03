"In questo momento siamo in difficoltà, Frattesi e Arnautovic han preso colpi e non potevano continuare. Dimarco e Darmian rientravano dopo tanto tempo e c'era il rischio di ricadute, Calhanoglu poteva continuare ma veniva da due partite da 90' con la Nazionale, mercoledì Asllani è squalificato ed è impensabile fare 4 partite da 90' in 14 giorni. De Vrij oggi non era disponibile, Taremi out, Dumfries e Lautaro indisponibili ma andiamo avanti pensando che possano rientrare e darci una mano. Arnautovic e Frattesi hanno fatto molto bene, nel primo tempo abbiamo fatto benissimo anche tecnicamente, dovevamo essere puliti e lo siamo stati. Andiamo avanti, sappiamo che c'è tanto da pedalare"