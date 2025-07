Simone Inzaghi , tecnico dell'Al Hilal, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club per mano della Fluminense: "E' stata una partita combattuta, è stata decisa da un episodio nel secondo tempo: bisogna fare i complimenti alla Fluminense che ha fatto un'ottima gara ma io vorrei farli ai miei ragazzi per come l'hanno giocata.

Ci sono stati degli episodi che hanno condizionato la gara ma hanno messo in campo quello che avevano: abbiamo fatto un grandissimo Mondiale, soffriamo per la sconfitta ma dobbiamo essere fieri per quanto fatto. Abbiamo fatto questo Mondiale alla grande, al di là di ogni aspettativa abbiamo rappresentato bene il nostro paese: abbiamo dato una grandissima prova, per questo ho ringraziato i ragazzi uno ad uno in spogliatoio".