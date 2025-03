" Chance per Frattesi? Sappiamo tutti la sua importanza, sta bene, ha avuto problemi fisici in passato ma ha lavorato bene. Anche a Bergamo è entrato bene, oggi parte dall'inizio e ci darà una grande mano, lui, Barella e Mkhitaryan dovranno alternarsi ora che non c'è Zielinski"

"Lautaro e Dumfries quando tornano? Valutiamo giorno per giorno, non parlo solo di loro ma anche Taremi non è convocato e De Vrij non è al meglio, ha stretto i denti per esserci in panchina. Siamo in emergenza, vale per tutte le squadre ma dobbiamo stringere i denti"