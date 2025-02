Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio nel derby contro il Milan: "I ragazzi sono starti magnifici, sono andati oltre: ho parlato con loro, ho fatto i complimenti Purtroppo non sono andati oltre gli episodi: tre gol annullati, tre pali, un rigore clamoroso non dato. L'ho già rivisto, meglio che non lo rivedo perché è peggio. I ragazzi sono stati magnifici, una partita con questi episodi siamo riusciti a pareggiarla: complimenti anche al Milan, non ha mai mollato. E' difficile giocare con loro, in ogni momento possono ripartire: eravamo alla 17a partita in due mesi, ho fatto i complimenti ai ragazzi. C'è rammarico, vogliamo sempre vincere: ma non ci siamo fatti abbattere.