L’Al Hilal affronterà il Manchester City agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Queste le parole di Simone Inzaghi in conferenza: “Sappiamo cosa stiamo passando, ma siamo l'Al Hilal. Ho sempre creduto nel mio lavoro perché alleno una grande squadra.

Il Manchester City è una delle squadre più forti al mondo, ma questo non ci spaventa, anzi ci motiva. Siamo un gruppo competitivo che si rafforza ogni giorno. In una sola settimana, ho visto cose che non avevo visto in molti club che ho allenato. Ci siamo qualificati e ho fatto i complimenti ai giocatori”.