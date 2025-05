Che dovevamo crederci. Che avevamo giocatori in campo che ci avrebbero aiutati. Che dovevamo andare al di là della stanchezza. Perchè siamo arrivati a questa doppia sfida con tanti problemini. È stata una stagione lunghissima, faticosa, in cui abbiamo giocato a Capodanno, Pasqua e Natale. Siamo arrivati qui con tanti giocatori dubbi, ma che hanno messo tutto il cuore in campo. Frattesi ieri non ha preso parte alla rifinitura. C'erano dubbi sul suo impiego ma è stato determinanti. Nei quarti e in semifinale. Penso a de Vrij entrato a 13 minuti dalla fine, ha respinto 6 palloni. Tutti hanno dato una grande mano e avevo solo sei cambi e avevo ancora in panchina altri giocatori come Zalewski, Asllani e Arnautovic, pronti a dare una grande mano.