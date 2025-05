"Ho detto che i cambi ci avrebbero aiutato, di crederci e di limitare una squadra non semplice da limitare. Lautaro, Dumfries, Frattesi non ha fatto la rifinitura, col cuore abbiamo superato l'ostacolo"

"Abbiamo cercato di giocarcela con le nostre armi e qualità. Dopo il 3-3 dell'andata avevamo chiaro cosa fare in campo, la squadra non è mai stata presuntuosa, la finale è meritata. Si è parlato tanto di Yamal, ho visto anche un altro giocatore straordinario che è De Jong. Mi ha impressionato ai livelli di Yamal, era sempre ben posizionato. I miei non li cambierei con nessuno al mondo, oltre a Yamal ho visto un De Jong sensazionale"