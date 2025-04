"Tutta la Champions è stata fatta bene, abbiamo incontrato Arsenal, City, Leverkusen, tutte grandissime squadre. Il Feyenoord sta continuando a vincere in Olanda, il Bayern lo sapevamo come era, abbiamo fatto 12 partite una meglio dell'altra, una sola sconfitta arrivata in un modo strano ma sono molto soddisfatto. E' merito di tutti quanti, la società di prima e quella di adesso erano stati chiari, c'erano paletti da rispettare, li abbiamo rispettati e siamo riusciti a vincere, penso che una serata così per un allenatore sia il massimo"